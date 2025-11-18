Предупреждение за опасно силен вятър в община Царево, очакват се пориви до 90 км/ч

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
За днес и утре – 18 и 19 ноември, в района на община Царево е в сила предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда (50–69 километра в час) и пориви до 24 метра в секунда (90 километра в час).

От общината предупреждават, че има риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост и наложителност.

„Избягвайте престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции, обезопасете всички незакрепени предмети на открито, тераси и дворове, при видими опасности сигнализирайте незабавно компетентните органи“, съветват от община Царево на „Фейсбук“ страницата си.

Отправя се призив към гражданите да следят актуалната прогноза за времето. При опасност или инцидент незабавно да се обадят на 112.

