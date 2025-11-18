Палестинската автономна власт призова за незабавно изпълнение на резолюцията на ООН за Газа

Палестинската автономна власт призова за незабавно изпълнение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която подкрепя мирния план на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. С тази позиция тя се противопоставя на палестинската ислямистка групировка „Хамас“.

Палестинската автономия заявява, че е необходимо спешно изпълнение на резолюцията, за да се защити населението в анклава и да се предотвратят разселвания. Трябва да се осигури пълното изтегляне на израелските войски, да се позволи възстановяването на опустошената палестинска територия и да се подкрепи решението за съвместното съществуване на две държави – Палестина и Израел.

„Хамас“ е против, защото в плана има ключово изискване групировката да се разоръжи.

Други изисквания са разполагането на международни мироопазващи сили в Газа и назначаването на преходна администрация, ръководена от безпартийни палестинци.

Според Палестинската автономна власт, ръководена от Махмуд Абас, пътят към мира между израелци и палестинци трябва да се основава на решението за две държави, което предвижда в бъдеще една независима палестинска държава, съжителстваща мирно с Израел.

„Хамас“ от своя страна отхвърля решението за две държави

и призовава за унищожението на Израел и установяването на ислямска държава в териториалните рамки на историческа Палестина. Израелското правителство също се противопоставя на такова решение, смятайки че една бъдеща палестинска държава ще застраши съществуването на Израел и критикува Палестинската автономна власт за предполагаемо насърчаване на тероризма в ивицата Газа.