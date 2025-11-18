РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дефицитът по текущата сметка и търговският баланс рязко се увеличават през септември 2025 година, съобщи БНБ

Последните данни на БНБ за платежния баланс показват значително влошаване на външните позиции на България през септември 2025 година. Дефицитът по текущата сметка достига 792,9 млн. евро – над четирикратно увеличение спрямо септември 2024 година. През първите девет месеца на годината текущата сметка е на дефицит от 3,51 млрд. евро, при минимален излишък година по-рано.

Комбинираният баланс по текущата и капиталовата сметка също е отрицателен – 774,8 млн. евро за септември, а от началото на годината дефицитът достига 2,82 млрд. евро, докато за същия период през 2024 година е отчетен излишък от над 1,36 млрд. евро.

Търговският баланс остава основният източник на натиск. Търговският дефицит през септември е 845,9 млн. евро, спрямо 410,7 млн. евро година по-рано. Износът расте слабо – с 1,3% до 3,62 млрд. евро, докато вносът се увеличава с 12,1% до 4,47 млрд. евро. За периода януари – септември 2025 г. търговският дефицит скочи до 5,83 млрд. евро, при 2,8 млрд. евро предходната година. Износът се свива с 4,7%, а вносът расте с 4,2%.

Финансовата сметка също е влошена – през септември е отчетен дефицит от 1,217 млрд. евро, при излишък година по-рано. За деветте месеца дефицитът достига 4,04 млрд. евро, спрямо положителен баланс от 718 млн. евро през 2024 година.

Капиталовата сметка остава положителна, но намалява – 18,1 млн. евро през септември и 691 млн. евро от началото на годината, при значително по-голям излишък година по-рано.

Позитивният елемент са преките чуждестранни инвестиции – през септември те се увеличават с 473 млн. евро, а за периода януари–септември нарастват с 2,53 млрд. евро, надхвърляйки темпа на растеж от миналата година.

