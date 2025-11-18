РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бивш президент на Харвард се оттегля заради връзките му с Епстийн

Бившият президент на Харвард Лари Съмърс

Бившият президент на Харвард Лари Съмърс обяви, че ще се оттегли от публичните си ангажименти, след като бяха оповестени негови имейли с опозорения финансист Джефри Епстийн, предаде Би Би Си.

„Дълбоко се срамувам от действията си и осъзнавам болката, която са причинили“, се казва в изявлението му до Си Би Ес Нюз. „Поемам пълна отговорност за погрешното си решение да продължа да комуникирам с г-н Епстийн.“

Имейли, публикувани от Конгреса миналата седмица, показват, че Съмърс, бивш министър на финансите на САЩ, е комуникирал с Епстийн до деня преди ареста на педофила през 2019 г. по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Във вторник се очаква членовете на Камарата на представителите да гласуват за публикуване на всички файлове, свързани с покойния извършител на сексуални престъпления. Този ход идва, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че ще разследва „участието и връзката“ на Епстийн с бившия президент Бил Клинтън, който също е бил приятел на Епстийн, както и с няколко други видни демократи.

Съмърс е служил като министър на финансите при Клинтън и директор на Националния икономически съвет при бившия президент Барак Обама. Той е бил президент на Харвард от 2001 до 2006 г. и в момента е професор там.

Решението на правосъдното министерство е по настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който също поиска да бъдат разследвани Съмърс, основателят на LinkedIn Рийд Хофман и банките JP Morgan и Chase. Тръмп също беше споменат в имейлите, които не предполагат неправомерни действия от негова страна.

