Ликвидират бившия приватизационен фонд „Холдингово дружество Дунав“

Общото събрание на акционерите на „Холдингово дружество ДУНАВ” АД – Враца ще вземе решение за прекратяване на дейността на компанията и за откриване на производство по ликвидация. То ще се гласува на извънредно заседание на притежателите на такива акции, насрочено за 20 ноември.

Общото събрание на акционерите на бившия приватизационен фонд ще избере и ликвидатор на дружеството. Предлага се това да е Марийка Стоянова Костадинова с месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.

Акционерите ще определят и срок на ликвидацията. Предлага се шест месеца,

считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл. 267 от Търговския закон.

При липса на кворум заседанието ще се проведе на 5 декември на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в общото събрание имат всички, вписани като акционери с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието, или към 6 ноември. Сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, които дават право на глас, могат да се сключват до 4 ноември. В момента тези книжа се търгуват по 1.30 лева.

Всяка акция дава право на един глас. Общият брой акции са 215 000 към датата на свикване на събранието.

Дружеството към края на юни е отчело загуба в размер 73 хил. лв.

при отрицателен финансов резултат от 59 хил. лв. година по-рано. През първото полугодие холдингът няма приходи. Разходната част е 73 хил. лв. при 65 хил. лв. за същия период на 2024 година. Разходите са за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите, таксите за Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД, “Сервиз Финансови пазари“ ЕООД се изплащат на база определени тарифи като публично дружество. Харчове има и за осигурителни и данъчни задължения се начисляват в размерите определени в Кодекса за социалното осигуряване, Кодекс за здравното осигуряване, ЗДДФЛ и други нормативни документи. Всички останали разходи като канцеларски материали, абонаменти, телефони, наеми и други услуги са на база издадени фактури от съответните доставчици.

Холдингът не осъществява търговска и производствена дейност.

Холдингово дружество ”Дунав” АД има дялови участия само в България.

В асоциираните дружества „Враца Стил” АД – Враца и „Дружество по заетост“ ООД – Враца притежава съответно по 8% и 1.49 процента. Основните сфери, в които е инвестирал от създаването си е в дружества с насоченост в строителството, машиностроенето и текстилната промишленост. Холдингът е уведомил всички съдружници на „Дружество по заетост“, че прекратява участието си като съдружник в „Дружество по заетост“ ООД, считано от 22 август 2025 година.

Последният дивидент, който компанията е разпределила е за 2021 г. – по 1.685 лв. бруто за една акция. Сумите се изплащат чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк” АД в цялата страна до 1 август 2027 г., включително.