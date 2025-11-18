Нова вълна от протести заради вкарването на варненския кмет Благомир Коцев в карцер

„Плъхове. 11 градуса постоянна температура. Тясна клетка. Лампата светва в полунощ и не може да бъде отвъртяна. Тормоз. Това са условията, в които са преместени Благо Коцев и Никола Барбутов“. Това написа Лена Бориславова в социалните мрежи, след като стана ясно, че кметът на Варна е вкаран в карцер в Софийския затвор. Успоредно бяха насрочени протести и в София, и във Варна в четвъртък вечерта.

„Безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи. Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. Не сме съгласни с това! Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието!“, апелират във „Фейсбук“ страницата си от „Продължаваме промяната“.

Вчера стана известно, че кметът на морската столица Благомир Коцев и бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Адвокат Ина Лулчева съобщи в ефира на „Нова телевизия“, че е била уведомена за това в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата им вече са внесени в съда. Според Лулчева няма съдебно разпореждане за такава мярка и тя предполага, че решението е взето от прокурора, който има това право.

Активисти от „Продължаваме промяната“ обясняват преместването с това, че от затвора Коцев по-трудно може да подписва документи. Партията, в която членуват и двамата преместени, публикува позиция, в която изразява „силно възмущение“ от изпращането на Коцев в затвора, при положение че съдът е отказал да разгледа молбата му за промяна на мярката и че няма влязла в сила присъда. „Продължаваме промяната“ смята, че действията срещу Коцев са координирани с тези срещу Барбутов.