Кметът на Царево: Бедствието е овладяно, но щетите са огромни

Община Царево изрази благодарност към дежурните екипи и институциите – полиция, гранична полиция, пожарна и аварийни служби, които са работили от ранните часове на нощта за овладяване на критичната ситуация след рекордните валежи.

„Пътят за Синеморец е отворен и реката вече свободно се отича. Изказваме искрена благодарност на Военноморска база Атия и на служителите на кметството за успешното отпушване на устието, извършено без необходимост от използването на контролиран взрив“, написаха във ФБ от кметството.

„Към момента бедствието е овладяно, но трябва да признаем, че количествата от 410 литра на кв. м в село Изгрев и другите засегнати места нанесоха огромни материални щети“, посочиха от общината. Припомня се, че при бедствието през 2023 г. щетите са били за над 80 млн. лв., като държавата е отпуснала 42 млн. лв., без да осигури средства за мащабни дейности в речните корита и дерета.

Няма жертви и пострадали хора. „Слава Богу, погрижили сме се за всички нуждаещи се“, уточняват от администрацията. Построените след 2023 г. съоръжения са издържали на натоварването, като има само периферни увреждания по настилките около тях.

В момента усилията са съсредоточени върху коритото на река Черна, където трябва да бъдат изградени бентове, за да се ограничат бъдещи разливи. Общинските екипи почистват засегнатите населени места. Подготвя се списък на щетите, който ще бъде внесен в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

„Всички дерета и речни корита са почиствани по няколко пъти от 2023 г. насам. Наблюдаваме невиждана водна стихия, а остарялата инфраструктура не е проектирана за такива количества“, заявиха от общината.

Жителите и гостите на района са били предупредени още в началото на седмицата от институциите и медиите. От Царево подчертават, че спекулации по отношение на системата BG-Alert са неуместни в момента и призовават хората да останат внимателни и при нужда да търсят помощ от компетентните служители.

Затворени са няколко пътни отсечки: пътят с. Изгрев – Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут); пътят Царево – Арапя – с. Лозенец; мостовете към квартал „Василико“ и към плаж Нестинарка.

Ограничено е движението към с. Синеморец и с. Резово. Пътят Царево – Бургас остава отворен.

Всички нуждаещи се са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.

След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци.

Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.