Спецов освободи председателя на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Особеният управител на „Лукойл“ в България Румен Спецов направи първа кадрова промяна на новата си позиция и освободи Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Меняхин вече не е овластен и да представлява рафинерията – тази роля остава единствено за Спецов, а той остава само член на управителния съвет на дружеството.

Маняхин, швейцарски гражданин, оглави управителния съвет през 2023 г., след като Европейският съюз въведе санкции, забраняващи на руски граждани да ръководят стратегически обекти в страните от съюза. Тогава предишният ръководител Илшат Шарафутдинов беше преместен като оперативен мениджър.

През изминалия ден Румен Спецов официално бе вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Преди това управляващото мнозинство изключително бързо направи законови промени, които разширяват правомощията на въпросния управител, включително да продава активи на руската компания, без решенията му да подлежат на административен или съдебен контрол в България.

Изборът на Румен Спецов за поста в „Лукойл“ срещна остра критика от страна на опозицията. Бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който първоначално назначи Спецов начело на НАП, заяви, че изборът му е „груба шега“ от страна на управляващите, тъй като той няма опит в петролната индустрия.

Финансовото министерство на САЩ даде отсрочка за българската рафинерия и бензиностанциите на „Лукойл“ да продължат оперативната си дейност до края на април, въпреки американските санкции, чиято цел е да ограничат финансовите приходи на Кремъл заради войната в Украйна.

