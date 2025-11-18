Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете райски ябълки

Съществуват няколко вида райски ябълки – Fuyu, Hachiya и Kaki. Макар сезонът им леко да варира, най-често пикът е между октомври и януари.
Хранителен профил на райската ябълка
„Райските ябълки са много универсални, защото имат сладък, меден вкус“, казва Саманта М. Куган, MS, RDN от Университета на Невада в Лас Вегас. „Могат да се ядат сурови като ябълка или круша, сушени или сготвени.“
Една райска ябълка (~168 г) съдържа приблизително:
- 120 калории
- 32 гр. въглехидрати
- ~1 гр. протеин
- 0.3 гр. мазнини
- 6 г фибри
Плодът е богат на фибри, витамини, минерали и антиоксиданти, които осигуряват широк спектър от ползи.
Ползи за здравето
1. Съдържат антиоксиданти, които се борят с възпалението
Благодарение на антиоксидантния си профил райските ябълки могат да намалят възпалението, казва Куган.
Антиоксидантите включват:
- Бета-каротин – превръща се във витамин A и подпомага здравето на очите.
- Витамини A, C и E – подкрепят зрението, имунната система и здравето на кожата.
- Кверцетин и кемпферол – флавоноиди, които подпомагат сърдечното здраве чрез намаляване на кръвното налягане и LDL холестерола.
- Рибофлавин (B2) – предпазва от увреждане от свободни радикали, подпомага метаболизма, косата, кожата и очите, а може и да помогне за предотвратяване на мигрени.
2. Подобряват здравето на сърцето
Освен флавоноидите, райските ябълки съдържат фолиева киселина, която може да намали риска от сърдечни заболявания.
„Те съдържат и фитохимикали, които са полезни за сърцето“, казва Джоан Салдж Блейк, RDN, професор по диететика в Бостънския университет.
Освен това плодът е богат на калий и манган, които спомагат за регулиране на кръвното налягане. Фибрите също играят роля за намаляване на LDL холестерола.
„Фибрите се свързват с мазнините и жлъчните соли, като помагат да бъдат отстранени от кръвта“, допълва Куган. „Те са важни и за регулиране на кръвната захар.“
3. Добри са за храносмилането
Фибрите в райските ябълки са изключително полезни за храносмилателната система.
Фибрите:
- поддържат редовното изхождане
- осигуряват дълготрайно усещане за ситост
- забавят усвояването на въглеидрати, като намаляват рязкото повишение на кръвната захар
4. Добър източник на хидратация
Подобно на динята, райската ябълка има много високо водно съдържание – до 80% според някои изследвания.
Комбинацията от вода, минерали, електролити и фибри я прави отличен избор за поддържане на добра хидратация.
5. Ползи за психичното и мозъчното здраве
Много от хранителните вещества в райските ябълки подпомагат психичното и когнитивното здраве:
- Фолат и магнезий – подкрепят психичното здраве
- Тиамин (B1) – подпомага мозъчната функция
- Антиоксидантите – могат да защитят когнитивните способности
Фолатът участва и в производството на червени кръвни клетки, а магнезият подпомага здравето на костите. Райските ябълки съдържат и фосфор, който помага за правилната работа на нервите, клетките, костите и зъбите.
