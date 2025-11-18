Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете райски ябълки

Съществуват няколко вида райски ябълки – Fuyu, Hachiya и Kaki. Макар сезонът им леко да варира, най-често пикът е между октомври и януари.

Хранителен профил на райската ябълка

„Райските ябълки са много универсални, защото имат сладък, меден вкус“, казва Саманта М. Куган, MS, RDN от Университета на Невада в Лас Вегас. „Могат да се ядат сурови като ябълка или круша, сушени или сготвени.“

Една райска ябълка (~168 г) съдържа приблизително:

120 калории

32 гр. въглехидрати

~1 гр. протеин

0.3 гр. мазнини

6 г фибри

Плодът е богат на фибри, витамини, минерали и антиоксиданти, които осигуряват широк спектър от ползи.

Ползи за здравето

1. Съдържат антиоксиданти, които се борят с възпалението

Благодарение на антиоксидантния си профил райските ябълки могат да намалят възпалението, казва Куган.

Антиоксидантите включват:

Бета-каротин – превръща се във витамин A и подпомага здравето на очите.

– превръща се във витамин A и подпомага здравето на очите. Витамини A, C и E – подкрепят зрението, имунната система и здравето на кожата.

– подкрепят зрението, имунната система и здравето на кожата. Кверцетин и кемпферол – флавоноиди, които подпомагат сърдечното здраве чрез намаляване на кръвното налягане и LDL холестерола.

– флавоноиди, които подпомагат сърдечното здраве чрез намаляване на кръвното налягане и LDL холестерола. Рибофлавин (B2) – предпазва от увреждане от свободни радикали, подпомага метаболизма, косата, кожата и очите, а може и да помогне за предотвратяване на мигрени.

2. Подобряват здравето на сърцето

Освен флавоноидите, райските ябълки съдържат фолиева киселина, която може да намали риска от сърдечни заболявания.

„Те съдържат и фитохимикали, които са полезни за сърцето“, казва Джоан Салдж Блейк, RDN, професор по диететика в Бостънския университет.

Освен това плодът е богат на калий и манган, които спомагат за регулиране на кръвното налягане. Фибрите също играят роля за намаляване на LDL холестерола.

„Фибрите се свързват с мазнините и жлъчните соли, като помагат да бъдат отстранени от кръвта“, допълва Куган. „Те са важни и за регулиране на кръвната захар.“

3. Добри са за храносмилането

Фибрите в райските ябълки са изключително полезни за храносмилателната система.

Фибрите:

поддържат редовното изхождане

осигуряват дълготрайно усещане за ситост

забавят усвояването на въглеидрати, като намаляват рязкото повишение на кръвната захар

4. Добър източник на хидратация

Подобно на динята, райската ябълка има много високо водно съдържание – до 80% според някои изследвания.

Комбинацията от вода, минерали, електролити и фибри я прави отличен избор за поддържане на добра хидратация.

5. Ползи за психичното и мозъчното здраве

Много от хранителните вещества в райските ябълки подпомагат психичното и когнитивното здраве:

Фолат и магнезий – подкрепят психичното здраве

– подкрепят психичното здраве Тиамин (B1) – подпомага мозъчната функция

– подпомага мозъчната функция Антиоксидантите – могат да защитят когнитивните способности

Фолатът участва и в производството на червени кръвни клетки, а магнезият подпомага здравето на костите. Райските ябълки съдържат и фосфор, който помага за правилната работа на нервите, клетките, костите и зъбите.

