САЩ трябва да направят реформи в правителството, за да се конкурират с Китай

Съединените щати трябва да активизират усилията си за справяне с икономическите заплахи, свързани със сигурността, от Китай, като създадат единен правителствен орган, предназначен да намали бюрократичните вътрешни борби, препоръча влиятелната Комисията за икономически преглед и сигурност между САЩ и Китай на Конгреса на 18 ноември. Тя заяви, че американската администрация трябва да спре междуособните борби, за да подобри способността си да прилага и наблюдава контрола върху износа и да подобри политиката за санкции.

В една от 28-те препоръки по въпроси от веригите за доставки на биотехнологии до Тайван, комисията посочи, че новият орган трябва да обхване части от правителството, като например Бюрото за промишленост и сигурност [BIS] към Министерството на търговията, Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите и Службата за сътрудничество в областта на контрола върху износа към Държавния департамент.

„По същество има феодални щати, спорещи за различни елементи, които контролират в тази екосистема“, каза по време на брифинг Майкъл Куйкен – комисар в комисията, упълномощена от Конгреса. И допълни: „Знаем, че ще има траен конфликт с Китай и трябва да се реорганизираме, за да вземем мерки за това по обмислен начин.“

В годишния си доклад за отношенията между Вашингтон и Пекин до Конгреса, комисията заяви, че Съединените щати трябва да направят промяната, „за да противодействат на систематичните и постоянни тактики за заобикаляне на мерките от страна на Китай“. И добави, че „сегашният фрагментиран подход в множество агенции размива отчетността и подреждането на приоритетите“.

Докладът се появява в момент, когато Белият дом и китайските управляващи все повече навлизат в стратегическа конкуренция в ред области – от икономика до сигурност. Той е публикуван само седмици след като президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин постигнаха споразумение в Южна Корея за намаляване на търговското напрежение. Но американските законодатели остават силно загрижени за редица заплахи от азиатския колос.

Комисията поиска също от Конгреса да засили способността на BIS да управлява конкуренцията с Китай в бързо развиващи се технологии, като например чипове за изкуствен интелект. BIS трябва да принуди компаниите да използват технологии за проследяване на усъвършенствани чипове за износ, се настоява в доклада. И препоръча BIS да изисква от фирмите, изнасящи интегрални схеми над определен праг, да използват „модел на наем“, предоставящ на клиентите достъп единствено чрез облака.

Комисията също така призова законодателите да изискват от Индо-тихоокеанското командване, което наблюдава американските сили в Тихия океан, да докаже спазването на Закона за отношенията с Тайван. Нормативният акт изисква военните да запазят капацитета си да се противопоставят на всяка употреба на сила срещу островната държава.

„Наричаме го част от препоръката „покажи домашното си“ от Закона за отношенията с Тайван“, каза Ранди Шрайвър – заместник-председател на комисията. „Доколкото ми е известно, Индо-тихоокеанското командване никога не е било молено да докаже това.“

Комисията препоръча също на Конгреса да увеличи финансирането за Космическите сили на Съединените щати, за да се противодейства на бързото навлизане на Китай в космоса. Пентагонът също трябва да подобри способността на силите „да провеждат игри за космическа война и да разработват реалистично моделиране и симулация на потенциални заплахи от Пекин“, се казва в доклада.