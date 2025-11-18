ЕК започва разследвания срещу Amazon и Microsoft за доминация в облачните услуги

Европейската комисия обяви, че започва две пазарни разследвания, за да определи дали Amazon и Microsoft трябва официално да бъдат признати като „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers) в сектора на облачните услуги, съгласно Закона за цифровите пазари (DMA). Законът цели да ограничи влиянието на най-големите технологични компании и да осигури по-честна конкуренция за по-малките участници, предаде Ройтерс.

Според Комисията платформите Microsoft Azure и Amazon Web Services заемат „много силни позиции“ на пазара, а разследванията ще проучат дали специфики на облачния сектор допринасят допълнително за засилване на тяхната доминация. Те трябва да приключат в рамките на 12 месеца. Ако бъде установено, че компаниите попадат под режима на DMA за облачни услуги, Amazon и Microsoft ще разполагат с шестмесечен срок за съответствие.

Двете корпорации вече са сред шестте фирми, определени като gatekeepers за основни цифрови услуги още през 2023 година.

ЕК започва и отделно, по-широко проучване, което ще събира мнения от заинтересовани страни относно това дали правилата на DMA действително предотвратяват антиконкурентни практики в облачния сектор. Това изследване ще приключи с доклад след около 18 месеца и може да доведе до актуализация на закона.