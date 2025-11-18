В София организират четири протеста срещу по-скъпата зелена зона

В София организират четири протеста срещу разширяването на зоните в столицата и вдигането на цените им.

Първият протест ще е на 20 ноември (в четвъртък), като той е организиран от групата на живеещите в Студентски град. Планира се те да затворят кръстовището на УНСС, обясни в ефира на БНР Мариян Ташев, един от организаторите на протестите.

Малко по-късно, отново в четвъртък, от 16.30 часа ще е вторият протест – вече пред сградата на Столичната община.

Третият протест ще е на 22 ноември (в събота), от 12.00 часа – на моста „Чавдар“ – на границата на „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“, където недоволните планират да затворят кръстовището и да блокират изцяло моста с жива верига.

Четвъртият протест ще е на 23 ноември (неделя), от 13.00 часа, пред сградата на Столичната община.

Мариян Ташев обяви, че тезата, че хората, които вече живеят в райони, където има въведени зони, са доволни от тази мярка и не протестират, не отговаря на истината, защото не се базира на представителна извадка.

Освен това Ташев предупреди хората, които живеят в зелена зона и която предстои да бъде обявена за синя, че няма да плащат два пъти повече, а три пъти повече. По думите на Ташев те досега са плащали 100 лв., а от догодина ще плащат 150 евро.