Безработицата през октомври е 5,15%, близо 16 хиляди души са започнали работа

Агенцията по заетостта съобщи, че безработицата през октомври е 5,15%, което е с 0,08 процентни пункта по-ниско спрямо октомври миналата година. В бюрата по труда са отчетени 146 055 безработни.

През месеца работа са започнали общо 15 916 души – 14 525 безработни и още 1391 заети, учащи или пенсионери, които са потърсили съдействие за смяна на работа. Над 6080 икономически неактивни лица също са били мотивирани да направят първи стъпки към включване на пазара на труда.

По програми за субсидирана заетост работа са започнали 3507 души от уязвими групи – хора с увреждания, младежи без опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1683 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, финансирана от Европейския социален фонд плюс.

Агенцията отчита и засилени инвестиции в квалификация – през октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети, което има за цел да подпомогне адаптацията към променящия се трудов пазар и дигитализацията.

Работодателите са заявили 8479 свободни позиции на първичния пазар. Най-много са в преработващата промишленост, следвани от образованието, търговията, държавното управление, хотелиерството и административните дейности.

Сред най-търсените професии през октомври се открояват: персонал за грижи, оператори на машини, продавачи, служители в услугите, работници в промишлеността, строителството и транспорта, преподаватели, административни служители, шофьори, чистачи и работници в хранително-вкусовата и леката промишленост.

За сравнение, през септември безработицата е била 5,06%, а работа са започнали 17 137 души – 15 475 безработни и 1662 заети, учащи и пенсионери.