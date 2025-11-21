БАК: В бюджет 2026 няма пари за напояване, а земеделците са натоварени с увеличени държавни такси

В бюджета за 2026 г. няма заложени пари за напояване, а земеделците и производителите на храни са натоварени с увеличени държавни такси – за това алармираха от Българската аграрна камара (БАК).

Напояването, без което няма земеделие, оказва се е приоритет само на думи. Пари за него няма, каза председателят на камарата Илия Проданов и прогнозира провал на следващите напоителни сезони.

„Имаше предвидени 350 милиона лв. в бюджет 2025, а тези 350 милиона останаха мираж. Няма ни. Това доведе след себе си доста проблеми. Все още нямаме договор за строителство на помпена станция и пясъчник, което поставя под риск не само сезон 2026, сезон 2027 и сезон 2028 г. в един огромен процент от поливните площи в страната. И другото много притеснително е, че всъщност за бюджет 2026 тези средства въобще не са заложени“, каза той.

Земеделците обмислят и колективен съдебен иск срещу новите такси, които Агенцията по храните ще налага от догодина.

Проданов даде пример:

„На пристанище Варна ако дойде кораб 50 000 тона да натовари пшеница за която и да е държава в света, тази фитосанитарна такса е 200 000 лв. за този кораб. Какво получава като услуга този кораб – една проба от страна на БАБХ, която струва не повече от 300 лв. Същият кораб, ако застане 150 км по-нагоре – на Констанца, и натовари 50 000 тона, то същата фитосанитарна услуга ще я получи за 1000 евро“, обясни той.

Така всеки един кораб, който идва да купи пшеница от Черноморския регион ще избере Украйна или Румъния, където тези такси са драстично по ниски, каза още производителят и подчерта, че няма друга държава в света с толкова високи фитосанитарни такси.