БНБ и „Български пощи“ ще продават стартови пакети евро само на граждани

Проблем със снабдяване на банките и „Български пощи“ ЕАД с евро няма. Има разписани срокове, в рамките на които банките могат да продават стартовите пакети и фирмите да си купят евро. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол днес. Тя отговори на въпрос на народния представител Стоян Таслаков от парламентарната група на “Възраждане“ за предвидените мерки, които да осигурят дейността на фирмите след приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, предвид задължението им да връщат ресто и да оперират в евро.

Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, до датата на въвеждане на еврото кредитните институции са длъжни да организират снабдяването на търговците и „Български пощи“ с евробанкноти, монети и стартови комплекти с евромонети.

Отговорната институция за спазване на тези изискванията е Българската народна банка.

Обмяната на левове в евро от „Български пощи“ да става единствено в населени места, в които няма представителство на кредитна институция, отбеляза министър Петкова.

Организацията и координацията на практическата подготовка се управлява от Координационен съвет, с председател министъра на финансите, към който работят 7 експертни работни групи и осъществяват подготовителната работа.

Централната банка и „Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица. Банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица. Цената на стартовия комплект е 20 лева за физически лица и 200 лева за юридически лица.