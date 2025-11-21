Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху управляващите

Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев.

„Защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората“, заяви Радев.

Попитан дали е запознат детайлно с предложението за закриване на Авиоотряд 28, държавният глава отбеляза: „Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат.“

Президентът коментира и предложения от Доналд Тръмп мирен план за край на войната в Украйна.

„От 3 години, ако си спомняте, аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. А дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения“, посочи Румен Радев.