Русия разполага с американския мирен план за Украйна, заяви президентът Владимир Путин на днешното заседание на Руския съвет за сигурност, предадоха руски медии.

Според него документът може да се превърне в основа за окончателно уреждане на конфликта в Украйна. Путин предупреди, че ако Украйна отхвърли плана, съдбата на град Купянск, за който руската страна съобщи вчера, че е превзет, може да се повтори и на други участъци от фронта.

„Ако в Киев не искат да обсъждат предложението на президента Тръмп и се откажат от него, те и европейските подстрекатели към война трябва да знаят, че събитията, които станаха в Купянск, задължително ще се повтарят и на други ключови участъци от фронта. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но неизбежно това ще се повтаря. Като цяло това ни устройва, защото води към постигането на целите на специалната военна операция чрез въоръжена борба“, заяви руският президент.