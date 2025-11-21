РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 20 млрд. лв. са общите разходи по бюджета на ДОО към септември

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември възлиза на 11.07 млрд. лв., което представлява 72,7% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година приходите нарастват с 1.47 млрд. лв., отбелязват от Националния осигурителен институт.

Извършените разходи за деветте месеца на годината са 20.06 млрд. лв., което е 73,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на 2024 г., разходите бележат увеличение с 2.01 млрд. лева.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии.

Те са в размер на 17.78 млрд. лв., което е 73,8% от плана за годината. На годишна база разходите за пенсии са с 1.87 млрд. лв. (11,8%) повече.

Броят на пенсионерите за септември е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 в сравнение със същия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месеца е 1011,91 лева. В сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83.03 лева.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са

разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи

по Кодекса за социално осигуряване, които към септември са в размер на 2.13 млрд. лева. Това е 69,4% от плана за годината. Отчетените разходи са със 136.8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024-а.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември е 9.02 млрд. лева.

Пенсиите за този месец изплащането на пенсиите ще започне от 9 юни

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември възлиза на 107.5 млн. лв. което представлява 77,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с деветмесечието на 2024 г., приходите нарастват с 16.9 млн. лева.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември са в размер на 87.7 млн. лв., което е 70,3% от плана за годината. Извършените разходи са с 12.6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към септември възлиза на 2.77 млн. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 964 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Общо разходите на фонда към септември са в размер на 2.16 млн. лв., което е 44,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1.4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 година.

