Windows навърши 40 години – най-влиятелният софтуерен продукт в историята

На 20 ноември 1985 г. Windows 1.0 – тогава просто графичен слой върху MS-DOS – дебютира на пазара с минимални изисквания: графична карта и едва 256 KB RAM. Целта му е почти скромна по днешните стандарти: да направи командния ред по-лесен за употреба. Преди четири десетилетия Microsoft пуска продукт, който изглежда повече като смел експеримент, отколкото като бъдещ фундамент на глобална технологична империя. Малцина биха предвидили, че този ранeн „Interface Manager“ ще се превърне в най-разпространената операционна система в света.

Първите версии бяха елементарни и тромави, но донесоха ключови иновации: работа с мишка, подредени прозорци, графични инструменти. Следващата версия – Windows 2.0 (1987) -въведе припокриващи се прозорци, клавишни комбинации и по-добра графика. Истинският пробив дойде с Windows 3.0 и 3.1 (1990–1992), които популяризираха Program Manager, VGA графиката и легендарните игри Solitaire, Minesweeper и Hearts. Продадоха се милиони копия, а някои инсталации работят и днес.

В средата на 90-те се превърна в културен феномен. Windows 95 се появи с глобална кампания, Rolling Stones и въвеждането на менюто Start, лентата на задачите и Plug & Play. Появиха се и прословути сривове – включително син екран на живо по време на демонстрация на Windows 98 – но това не спря масовото приемане. Windows 95 продаде над 7 милиона копия само за няколко седмици.

Краят на 90-те и началото на 2000-те донесоха ускорено развитие. Windows 98 интегрира интернет и USB поддръжка. Windows 2000 се превърна в корпоративен стандарт. Windows Me остана в историята като едно от най-спорните издания. Всичко това доведе до Windows XP (2001) – версия, която потребителите обичат и до днес заради стабилността и съвместимостта ѝ.

Не всички стъпки бяха успешни. Windows Vista (2007) предложи новия Aero интерфейс, но разочарова с производителност и съвместимост. Windows 7 (2009) бързо си спечели статус на класика. Windows 8 опита да преосмисли работата с компютър чрез интерфейс, ориентиран към тъч-екрани, но предизвика масов отзвук срещу промяната.

Windows 10 (2015) обедини множество устройства в една платформа, въведе Edge и Cortana и премина към модела Windows-as-a-Service – понякога със спорни актуализации. С Windows 11 Microsoft затвърди нов визуален стил, по-строги хардуерни изисквания и курс към ерата на AI компютрите.

От скромна графична обвивка за DOS до операционна система, използвана от милиарди, Windows е продукт, белязал историята на компютрите с пробиви, грешки, редизайни и култови моменти. Четиридесет години по-късно пътят, започнал с 256 KB памет, остава една от най-влиятелните технологични истории изобщо.

