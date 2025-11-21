РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски търси подкрепа от Европа след несправедливия мирен план на САЩ

Стармър, Макрон и Зеленски/ Европа - Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с лидерите на Германия, Франция и Великобритания за американския мирен план за Украйна, предаде Ройтерс.

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на разговора.

Четиримата освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната и по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, отбеляза говорителят.

Украинският президент е заявил, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Изказване, което противоречи на рамковия план на Съединените щати от 28 точки, една от които е ограничаването на украинската армия до 600 000 войници.

Според запознати източници, ако Украйна не подпише споразумението до следващия четвъртък, Съединените щати ще я накажат, като преустановят доставките на оръжия и споделянето на разузнавателни информации.

