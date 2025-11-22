Цена на билета от 80 цента и да не се пипат цените на картите, обещава кметът Терзиев

Цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото. Това заяви в интервю за NOVA кметът на София Васил Терзиев. „Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат“.

Според столичния кмет, „имаме изключително добро метро“. „В една от последните класации беше класирано на второ място в Европа, така че за нас темата за неговото разширяване е от изключителна важност като гръбнак на транспортната система. В момента се строят 10 нови метростанции, предстои да се избере изпълнител на продължението по „Царица Йоанна“, върви и проектирането за удължаването към Студентски град, което трябва да приключи до година“, отбелязва той.

Терзиев отбелязва, че откъм покритие градският транспорт в София е добър.

„Откъм понякога надеждност — не толкова, и затова работим върху предизвикателствата, които има“, подчерта той.

Другата цел е още по-амбициозна. Под 10 минути – за толкова време би следвало всеки пътуващ с автомобил в София да успее да намери място за паркиране в идеалния център на столицата, ако новата реформа на общината стане факт.

Терзиев посочи, че увеличаването на цената на платеното паркиране, както и за разширяването на синята и зелената зона, е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. „За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка“, коментира Терзиев. И допълва: „За мен то е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме“.

Да се намери паркомясто в идеалния център на София“.

А това колко би ни струвало, за да се постигне? Изчисленията показват около 2.5 милиарда евро за тези 100 000 коли, които нямат паркоместа, за да се направят паркинги, отбелязва кметът Терзиев. И уточнява, че не става въпрос за сложните, подземните в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат заради културно-историческо наследство и други предизвикателства. Той посочва и друг проблем — къде да бъдат. „Защото това влиза в конфликт с желанието да бъде зелен градът. То или трябва да бъде под земята, което прави сметката още по-скъпа, или трябва да бъде на място, което в момента е зелена площ“.