Срещата на върха на лидерите на Г-20 започна в Йоханесбург, Южна Африка, под председателството на президента на Южна Африка Сирил Рамафоса. Срещата на върха се провежда в Националния изложбен център Nasrec.

Всички страни членки на Г-20 участват в срещата на върха, с изключение на Съединените щати, които я бойкотират. Руската делегация се ръководи от Максим Орешкин, заместник-началник на президентската администрация.

Срещата на върха ще продължи два дни – 22 и 23 ноември. Ще се проведат три сесии, всички от които ще бъдат закрити. Документите, представени за одобрение от срещата на върха, се основават на основните принципи на южноафриканското председателство на Г-20: солидарност, равенство и устойчивост.

Южна Африка планира да приеме съвместна декларация след срещата на върха, въпреки искането на САЩ тя да приключи с президентско изявление, за да се демонстрира липсата на консенсус в рамките на Г-20 относно целите, поставени от председателството. „Няма да бъдем сплашени“, заяви Рамафоса. „Няма да толерираме сплашване. Срещата на върха ще продължи по план.“

Последната точка от дневния ред на срещата на върха се очаква да бъде церемонията по предаване на председателството от Южна Африка на Съединените щати. Все още не е ясно как ще се случи това. Южноафриканският президент покани 22 други държавни и правителствени глави в Йоханесбург, за да участват в различни срещи и форуми в кулоарите на срещата на върха.

Г-20, неформална асоциация на най-големите икономики, развити и развиващи се страни, е създадена през есента на 1999 г., за да координира усилията на водещите сили за поддържане на световната икономическа стабилност. През годините Г-20 се фокусира повече върху геополитическите въпроси.

Срещите на върха на Г-20 започнаха през 2008 година. Решенията, взети от лидерите на Г-20 на тези срещи на върха, са консултативни и необвързващи. Въпреки това, те оформят глобалния дневен ред и определят подходите за справяне с глобалните социално-икономически проблеми.

В момента Г-20 се състои от 19 държави (Австралия, Аржентина, Бразилия, Обединеното кралство, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, Съединените щати, Турция, Франция, Южна Африка, Южна Корея и Япония), както и Африканския съюз и Европейския съюз. Страните от Г-20 представляват 85% от световния БВП и 75% от световната търговия. Те са дом на две трети от населението на планетата.

Европейските лидери ще обсъдят плана на Тръмп за Украйна в кулоарите на Г-20

Британският премиер Киър Стармър обяви, че „приятелите и партньорите“ на Украйна ще се срещнат в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, за да обсъдят плана на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта. Според Ройтерс, Стармер заяви, че страните възнамеряват да проучат начини за „засилване на плана“, за да „осигурят пълно прекратяване на огъня“. Стармер добави, че „ще продължи тясно да координира усилията си с Вашингтон и Киев“.