Глобалните стокови пазари останаха сравнително спокойни през изминалата седмица. Чувствителни промени в цените на основните борсови стоки не се наблюдаваха. Това отбелязват експертите от „Софийска стокова борса“.

Цените на фючърсите на пшеницата с доставка в декември се търгуваха на стойности около 193 – 200 долара за тон в САЩ (CME) и 217 – 220 долара за тон в Европа (Euronext). Пазарът остава презадоволен от количества.

Фючърсните цени на царевицата с доставка в следващ месец на CME показаха слаба волатилност със стойности от 167 – 172 долара за тон, докато на Euronext варираха 218 – 222 долара за тон.

Пазарите на захар в САЩ и Европа са стабилни. Цените на фючърсите варираха около 323 – 326 долара за тон за нерафинираната американска захар и 418 – 420 долара за тон за рафинираната в Лондон. Очакванията за силен добив в Бразилия, Индия и Тайланд дават предпоставки за натрупване на голям излишък за следващата година.

Свръхзапасите и слабото търсене продължават да поддържат цената на петрола ниска.

Европейският Брент се търгуваше на стойности от 63 – 64 долара за барел с доставка в следващ месец, американският WTI около 59 – 60 долара за барел.

На лондонската борса за метали (LME) цените демонстрират продължаващо равновесие. Наблюдаваха се цени за основните цветни метали, както следва: алуминий – 2815 долара за тон, мед – 10 800 долара за тон, цинк – 3170 долара за тон, никел – 14 640 долара за тон, олово – 2030 долара за тон, калай – 37 000 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 135 лв./т (69.02 евро/тон). В групата на енергоносителите се изкупиха също газ пропан бутан в диапазон 900 – 933.33 лв./хил. л (460.16-477.20 евро/хил. л), газьол за ПКЦ в рамките на 1867.06 – 2216.98 лв./хил. л (954.22-1133.52 евро/хил. л) и гориво за отопление на 2106.38 лв./хил. л (1076.97 евро/хил. л). При металите се продадоха скрап от черни метали в диапазон 160 – 210 лв./т (81.81 – 107.37 евро/т), скрап от месинг на 5000 лв./т (2556.46 евро/т) и скрап от алуминий от 800 до 1400 лв./т (409.03 – 715.81 евро/т).