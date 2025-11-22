Богатството на милиардерите от Г-20 се е увеличило с 2.2 трилиона долара за година

Богатството на милиардерите от страните от Г-20 се е увеличило с 16.5% за една година, достигайки 15.6 трилиона долара. Това съобщи международната благотворителна и хуманитарна организация Oxfam.

„Богатството на милиардерите от Г-20, създадено само за една година – 2.2 трилиона долара, е достатъчно, за да изведе 3.8 милиарда души от бедност“, се казва в прессъобщение на организацията. В документа се уточнява, че това ще изисква 1.65 трилиона долара годишно.

Организацията припомни, че правителството на Южна Африка, която председателства Г-20 тази година, е превърнало неравенството в ключова тема на предстоящата среща на върха на 22-23 ноември. Южна Африка е възложила на група експерти, водени от носителя на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц, да подготвят доклад по въпроса. Икономистът смята, че светът е изправен пред „спешна ситуация с неравенство“, пише Oxfam.

„Неравенството е умишлен политически избор.

Въпреки рекордните нива на богатство за богатите, общественото богатство не расте и всъщност намалява, докато дълговото бреме се увеличава. Ако Южна Африка създаде нова работна група за глобално неравенство, това ще бъде огромна стъпка напред в справянето с тази неотложна криза. Призоваваме всички страни от Г-20 да подкрепят Южна Африка в това начинание“, каза Амитаб Бехар, ръководител на Oxfam International.

Организацията също така призовава страните от Г-20 да потвърдят ангажимента си за ефективно данъчно облагане на лицата с изключително високо нетно богатство, както беше договорено от лидерите на групата на срещата на върха през 2024 г. в Рио де Жанейро. „Само 8 цента от всеки долар данъци, събрани в Г-20, всъщност идват от тези доходи“, отбеляза организацията.