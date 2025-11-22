Изкупеното от винарните грозде тази година е близо 80 485 903 кг, а регистрираните производители са 363

Българските вина се отличават с регионални характеристики, които разкриват техния специфичен и неповторим вкус. А Министерството на земеделието и храните продължава да подпомага развитието и модернизацията на лозаро-винарския сектор в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев.

По данни на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по лозата и виното изкупеното количество грозде от винарските предприятия през 2025 г. достига близо 80 485 903 кг, от които 11 743 824 кг в област Пловдив. А това означава, че в района се произвежда над 10% от продукцията в България.

Регистрираните винопроизводители през годината са 363, като тенденцията през последните четири години е към плавно увеличение.

Данните сочат още, че

площите с винени лозя в лозарския регистър възлизат на 55 000 ха,

от които 6900 ха са в област Пловдив, включително 215 ха млади насаждения.

Неслучайно в Пловдив се провежда и „Дефиле на младото вино“, като неговото 17-то издание започна на 21 ноември. „Популяризирането на българското вино и традиционната кухня ще доведе още повече посетители в нашия град“, заяви кметът Димитров.

В тазгодишното издание на фестивала ще се представят 62-ма участници, от които 46 винопроизводители и 16 производители на храна. 17-ото „Дефиле на младото вино“ ще предложи дегустации в 17 възрожденски къщи в Стария град. Фестивалът ще продължи до неделя, 23 ноември. „Благодарение на такива инициативи град Пловдив се отличава и доказва като дестинация за винен туризъм“, подчерта заместник-министър Янчев.

Само през 2024 г. България е изнесла 14 млн. литра вино за 58 държави,

сред които Швеция, Полша, САЩ, Обединеното кралство, Белгия, Япония, Нидерландия, Китай, Бразилия, Северна Македония и други.