Лидерите на ЕС обсъдиха плана на Тръмп за Украйна на срещата на върха на Г-20

Лидерите на страните от Г-7, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща обсъдиха предложения от САЩ мирен план за Украйна в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници. Пресслужбата на Елисейския дворец потвърди, че лидерите на Великобритания, Франция и Германия са провели среща по темата. Според Ройтерс, Финландия, Норвегия, Испания и Нидерландия също са участвали в дискусията.

В съвместно изявление след разговорите се отбелязва, че планът на САЩ може да послужи като основа за уреждане, но изисква допълнително прецизиране.

Тази седмица беше разкрит планът на САЩ за разрешаване на руско-украинския конфликт. Той включва 28 точки, включително призив Украйна да намали въоръжените си сили и да се откаже от плановете си за присъединяване към НАТО.

Според Financial Times, украинските власти са критикували предложението. Унгария призова страните от ЕС да подкрепят мирния план.

Представители на ЕС, САЩ и Украйна ще се срещнат за мирния план на 23 ноември

Мирният план на Вашингтон ще бъде обсъден на среща на водещи страни от ЕС с техните колеги от САЩ и Украйна в неделя в Женева. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на източници в германски правителствени кръгове.

Кой точно ще участва в срещата в Женева все още не е уточнено.

По-рано лидерите на ЕС заявиха несъгласието си с някои точки от американския мирен план и необходимостта от неговото преразглеждане. Вестник Bild, позовавайки се на собствени източници, съобщи по-рано, че германското правителство на канцлера Фридрих Мерц е изключително обезпокоено от инициативата на САЩ и е започнало работа по дипломатически контрамерки.

Специална среща на върха на ЕС за Украйна е насрочена за 24 ноември

в Луанда, столицата на Ангола. Това обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Поканих лидерите на 27-те страни от ЕС на специална среща на върха за Украйна“, написа Антонио Коща в обръщението си. Той отбеляза, че срещата ще се проведе в кулоарите на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в понеделник, 24 ноември. Политикът добави, че Европа „е готова да направи своята част, за да гарантира устойчивостта на бъдещия свят“.

Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че лидерите на ЕС се опитват да изменят плана на САЩ преди крайния срок, определен от САЩ. Според агенцията, германският канцлер Фридрих Мерц се е обадил на президента на САЩ, за да уреди разговори на ниво съветници по националната сигурност.

„Политико“ твърди, че европейските чиновници са реагирали изключително емоционално на някои точки от американския план за Украйна.