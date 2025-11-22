Деноминация на валутата в Иран: въвежда се и по-малка парична единица – кран

Иранският президент Масуд Пезешкиан е уведомил централната банка на страната за влизането в сила на изменения в Закона за централната банка, които предвиждат, наред с други неща, деноминация на националната валута. Това съобщи президентската пресслужба на Ислямската република.

Съответните изменения бяха предварително одобрени от еднокамарния ирански парламент (Меджлис) и Съвета за пазители на Конституцията.

Според измененията, в обращение ще бъде въведена и по-малка парична единица, наречена кран, която е била използвана в Иран през XIX и началото на XX век. По този начин всеки нов риал е равен на 10 000 настоящи риала, а всеки нов риал ще бъде равен на 100 крана.

На 8 ноември говорителят на Съвета на пазителите Тахан Назиф отбеляза, че

деноминацията ще включва преходен период от няколко години,

през който ще се проведе кампания за повишаване на обществената осведоменост.

На 21 декември 2024 г. Пезешкиан внесе в парламента законопроект за преход към нова национална валута – томан, която ще замени бързо обезценяващия се ирански риал. Идеята за промяна на името на валутата обаче по-късно беше изоставена.

Иранският риал е официалната валута в Иран от 1932 година.

Нейният международен валутен код е IRR.

До паричната реформа през 1932 г. валутата на Иран се е наричала туман (1 туман = 10 крана, 1 кран = 1000 динара). Названието „туман“ (или томан) се използва като неофициална бройна единица за означаване на сума от 10 реала. Туманът е толкова вкоренен в иранската култура, че дори повечето онлайн магазини използват туман вместо риал за ценообразуване на своите продукти онлайн. Понастоящем повечето цени се посочват също в тумани.

Идеите за промени са от няколко години.

На 31 юли 2019 г. правителството на Иран се съгласява с предложението на Централната банка за провеждане на парична реформа и въвеждане на мястото на риала на нова парична единица – туман, равен на 10 000 риала. Решението за провеждане на реформата трябваше да бъде одобрено от парламента на Иран. На 4 май 2020 г. Ислямският консултативен съвет одобрява законопроекта за преименуване и деноминация на националната парична единица. Съгласно този документ, новата валута, въвеждана в обращение на територията на държавата, ще се нарича туман. При обмяната, на един туман ще съответстват 10 хил. риала.

Днес банкнотите в обращение са с номинал от 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 и 50 000 риала. Използваните монети са със стойности от 50, 100, 250, 500 и 1000 риала.

Днешното банково дело противоречи на някои от принципите на исляма, затова

в Иран, действа ислямски банков закон, приет от Ислямското консултативно събрание през 1983 г.

Главната особеност на банковия бизнес в Иран – забрана за лихварство, е строго забранено от Корана: към банката няма никакъв интерес от физически или юридически лица (включително търговски банки) за заем. В допълнение, той забранява някои форми на парични трансакции, като към производството на забранени храни, алкохол, цигари и т.н.

Въпреки ограниченията, банката все пак получава процент, но не от размера на кредита, а от печалбата на кредитираното предприятие.