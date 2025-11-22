Румъния е сред водещите пазари за българските мебели

Навлизането на българските производители на международните пазари бе сред темите на семинар по време на втория заключителен ден на годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) в курортния комплекс „Боровец“, съобщават от БТА. Вчера Камарата отличи с годишните си награди най-добрите български компании от секторите дървообработване и мебелно производство с най-високи постижения по отношение на износа и оборотите за 2024 година.

Сред водещите пазари представителите на мебелите компании посочиха Румъния, възможност за бранша са и държавите от Близкия Изток и Западните Балкани.

От бизнеса посочиха сред водещи начини за навлизане на чуждестранния пазар така наречения „топъл контакт“, акцентирайки върху пазар „Румъния“ чрез назначаване на местен търговец, който търси контрагенти, магазини. Важна роля за навлизането на този пазар според бизнеса има и Българо-румънската търговска камара.

Представен бе и обзор на състоянието на бранша. Данните показват, че

България е произвела през 2024 г. мебели на стойност 535 милиона евро,

но остава под пика от 2021 година. Общият оборот заедно с матраците е около 600 милиона евро, отбеляза председателят на Управителния съвет на браншовата камара проф. д-р Васил Живков.

Заедно с това през миналата година у нас е отчетен и абсолютен пик в потреблението на мебели – 503 милиона евро.

За миналата година износът на мебели от България е в размер на 501 милиона евро,

но има спад след пиковата година 2021-а. Вносът обаче е за рекордните 471 милиона евро – около 3.5 пъти повече спрямо 2015-а, отчитат от камарата. България основно внася мебели от Китай (30 на сто от общия внос), Турция (16 на сто) и Полша (12 на сто). В топ 10 по внос са още Германия, Румъния, Италия, Украйна, Сърбия, Виетнам и Република Северна Македония.

Основни дестинации за износ на български мебели са Румъния, Гърция и Полша. В топ 10 влизат още Франция, Германия, Чехия, Нидерландия, Великобритания, Италия и Словакия, като последната измества Сърбия през 2024 година.

Индустрията е изправена пред няколко ключови предизвикателства,

отбелязва проф. Живков. Сред тях той открои ниската производителност на труда: в България в сектора работят 22 000 души при производство от 500 милиона евро.

Браншът настоява и за засилен контрол върху вноса заради риска китайски мебели да бъдат пренасочени към Европа вследствие на американските митнически тарифи. Съществува и сериозен проблем с недостига на квалифицирани кадри.

В момента в бланшовата камара членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите „Производство на мебели“, „Дървообработване“, „Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост“.

Секторът на дървообработването и мебелното производство е ключов за икономиката на страната,

заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев. Той подчерта, че продуктите на българските производители се представят успешно на международните пазари и се търсят заради високото си качество. Заместник-министърът отбеляза, че подкрепата за индустрията и осигуряването на предвидима среда за бизнеса остават приоритет за Министерството. А партньорство между държавата и бизнеса е от голямо значение за развитието на устойчив и конкурентоспособен сектор, категоричен е инж. Тошев.