Представители на САЩ, ЕС и Украйна ще обсъдят мирния план на 23 ноември

Мирният план на Вашингтон ще бъде обсъден на среща на водещи страни от Европейския съюз с техните колеги от САЩ и Украйна в неделя в Женева. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на източници в германски правителствени кръгове.

Кой точно ще участва в срещата в Женева все още не е уточнено.

По-рано лидерите на ЕС заявиха несъгласието си с някои точки от американския мирен план и необходимостта от неговото преразглеждане. Вестник Bild, позовавайки се на собствени източници, съобщи по-рано, че германското правителство на канцлера Фридрих Мерц е изключително обезпокоено от инициативата на САЩ и е започнало работа по дипломатически контрамерки.

ЕС и Великобритания ще участват в преговорите за Украйна

Европейският съюз и Великобритания ще участват в преговори на високо ниво за мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници. Висши представители на френските и германските служби за сигурност също могат да присъстват на срещата.

Изданието уточнява, че ЕС ще бъде представен на преговорите от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия, и Педро Лурти, помощник на председателя на Европейската комисия. Очаква се европейските служители да настояват за смекчаване на разпоредбата за прехвърляне на цялата територия на Донецката народна република (ДНР) под руски контрол. Вместо това те искат прекратяване на огъня да започне със замразяване на конфликта по фронтовата линия.

По-рано повече от десет западни лидери проведоха разговори на срещата на върха на Г-20.

След срещата те заявиха, че „мирният план на Тръмп“ ще изисква „допълнително уточняване“. Според Bild съюзниците на Украйна настояват за промяна на поне четири от 28-те точки на споразумението.

На 20 ноември Марко Рубио обяви, че мирният план, разработен от САЩ, отчита позициите на двете страни в конфликта. Той също така уточни, че както Русия, така и Украйна ще трябва да направят „трудни, но необходими отстъпки“.