Ако митата на Тръмп са незаконни, то Вашингтон ще трябва да върне над 88 млрд. долара

Администрацията на САЩ проучва резервни варианти за запазване на наложените по-рано вносни мита, в случай че Върховният съд обяви повечето от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп за незаконни. Bloomberg съобщава това, позовавайки се на източници.

Администрацията на Тръмп се надява да спечели това дело, но не изключва неблагоприятно решение, отбелязва агенцията. Според нейните изчисления, в такъв случай САЩ биха трябвали да върнат над 88 милиарда долара приходи от мита. Неназован американски служител обаче заяви пред Bloomberg, че митата ще останат ключов компонент от икономическата програма на Тръмп, независимо от решението на съда.

Според изданието Министерството на търговията на САЩ и Службата на търговския представител на САЩ работят по План Б и проучват възможността за прилагане на раздели от Закона за търговията, които дават на президента правомощието да налага мита едностранно. Подобни стъпки са изпълнени с рискове, предупреждава агенцията, тъй като биха забавили процеса на налагане на тарифите, биха ограничили правомощията на Тръмп и биха могли да доведат до нови правни предизвикателства.

В коментар пред Bloomberg от Белият дом признават, че

проучват „нови възможности“ за продължаване на прилагането на търговските политики на Тръмп,

но са отказали да предоставят подробности.

Американският лидер преди това предупреди, че отмяната на наложените от него тарифи ще струва на страната над 3 трилиона долара загуби. Тръмп е убеден, че това би представлявало реална заплаха за националната сигурност и би имало опустошително въздействие върху бъдещето на страната.

След първите заседания по делото във Върховния съд на САЩ на 5 ноември, The Washington Post съобщи, че някои съдии са изразили съмнения относно тяхната законност. Случаят възникна, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и вредят на техните компании.

На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на Тръмп подаде петиция до Върховния съд за отмяна на това постановление.