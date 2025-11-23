РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

КЗП са предприели мерки за спиране поскъпването на паркирането в зоните в София

председателят на КЗП Александър Колячев

Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това каза председателят на КЗП Александър Колячев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. 

От Комисията за защита на потребителите са поискали от Столичната община всички документи, свързани с повишаване на цената на платените зони за паркиране в София, за да се установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение. Според Колячев, при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от Столичния общински съвет.

Комисията за защита на потребителите се е самосезирала по казуса.

До края на понеделник в СЗП очакват да получат всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената. „За нас това повишаването на цената от 2 лева на 2 евро представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи,“ обясни той.

Столичани негодуват срещу двойното поскъпване на паркирането

Но Колячев уточни, че анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори

като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени, казва шефът на КЗП.

Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

По думите на председателят на Комисията за защита на потребителите е напълно възможно цената за паркиране в „синя зона“ да не бъде повишена от 1 януари, ако започне съдебна процедура по оспорване на решението на Столичния общински съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени