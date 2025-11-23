КЗП са предприели мерки за спиране поскъпването на паркирането в зоните в София

Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това каза председателят на КЗП Александър Колячев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

От Комисията за защита на потребителите са поискали от Столичната община всички документи, свързани с повишаване на цената на платените зони за паркиране в София, за да се установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение. Според Колячев, при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от Столичния общински съвет.

Комисията за защита на потребителите се е самосезирала по казуса.

До края на понеделник в СЗП очакват да получат всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената. „За нас това повишаването на цената от 2 лева на 2 евро представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи,“ обясни той.

Но Колячев уточни, че анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори –

като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени, казва шефът на КЗП.

Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

По думите на председателят на Комисията за защита на потребителите е напълно възможно цената за паркиране в „синя зона“ да не бъде повишена от 1 януари, ако започне съдебна процедура по оспорване на решението на Столичния общински съвет.