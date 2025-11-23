РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Уиткоф и Рубио пристигнаха в Женева за преговори по плана за Украйна

Американският специален пратеник Стив Уиткоф

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио пристигнаха в Женева за преговори по мирен план за Украйна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на анонимен американски служител.

„Надяваме се да изгладим последните детайли, за да подготвим споразумение, което е от полза за Украйна“, е казал източникът. Той добавя, че окончателно споразумение няма да бъде сключено, докато руският и украинският президент Владимир Путин и Володимир Зеленски не се срещнат.

Преди заминаването на Марко Рубио за Женева, президентът на САЩ Доналд Тръмп му е казал, че настоящата версия на споразумението за уреждане на конфликта между Русия и Украйна не е окончателна, отбелязва източникът.

Според него,

разговорите между представители на САЩ и Украйна в различни формати ще продължат през целия ден.

Женева

Той добави, че предишния ден в Женева са се провели „позитивни и конструктивни разговори“ между двете страни.

Днес The Washington Post съобщи, че представители на Германия, Франция и Обединеното кралство също ще присъстват на срещата в Женева. Вестникът публикува и предложения за споразумение за уреждане, предложени от Европейския съюз. То предлага да не се ограничават действията на украинските въоръжени сили и да се прехвърлят Запорожката атомна електроцентрала и Каховската водноелектрическа централа под украински контрол. 

Предложеният план на Доналд Тръмп, междувременно, предвижда намаляване на украинската армия до 600 000 души персонал и равно разпределение на електроенергията от Запорожката атомна електроцентрала между Русия и Украйна.

