Албания се превръща в неофициален шампион по темпото на интеграция в Европейския съюз. Миналата седмица тя започна преговори с Брюксел по последния кръг от въпросите за присъединяване към ЕС, след като завърши целия процес само за една година.

Албанският премиер Еди Рама нарече това „рекордно постижение“ и увери, че нищо няма да попречи на Албания да се присъедини към ЕС още през 2030 година. „Само вчера това изглеждаше невъзможно“, увери албанският премиер Еди Рама след обявяването на началото на преговорите между Тирана и Брюксел по последния кръг от въпросите за присъединяване към Европейския съюз. Премиерът нарече това „рекордно постижение“ и увери, че преговорите за присъединяване ще приключат през 2027 г., а Албания ще стане член на ЕС три години по-късно.

„Успехът на Албания е резултат от работата на нейното правителство за прилагане на важни реформи. Ние сме ангажирани с присъединяването на Албания към Европейския съюз“, повтори еврокомисарят по разширяването Марта Кос. През уикенда тя и Еди Рама бяха съдомакини на срещата на върха ЕС-Балкани в Тирана, посветена на прилагането на Плана за растеж, който предоставя 6 милиарда евро на региона, за да улесни европейската му интеграция.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос

Неотдавнашният напредък на Албания към ЕС е наистина впечатляващ.

След като стана кандидат за членство в ЕС преди десет години, тя постигна значителен напредък през последната година. Тирана започна преговори по първия набор от теми за присъединяване през октомври 2024 г., а година по-късно стартира процеса на преговори по целия набор от въпроси. Такъв бърз напредък, който позволи на Албания да се превърне в неофициален шампион на интеграцията в ЕС, стана възможен, според много балкански експерти и наблюдатели, благодарение на факта, че ЕС сега очевидно ускорява присъединяването на Албания и съседна Черна гора. Тазгодишният доклад за разширяването на ЕС ясно заявява: ЕС е сериозно ангажиран с придобиването на нови членове преди края на мандата на настоящата Европейска комисия, който изтича в края на 2029 година. От офиса на Урсула фон дер Лайен считат Албания, Черна гора, Украйна и Молдова за най-сериозните кандидати. Тъй като последните две страни едва наскоро се присъединиха към тази кампания, експертите смятат, че Албания и Черна гора са предопределени да действат като „двигатели на новото разширяване на Евросъюза“.

Това до голяма степен обяснява защо Брюксел напоследък толкова шумно хвали албанските и черногорските власти въпреки неизпълнението на много от задълженията им.

Подгорица често е критикувана за това, което ЕС смята за „твърде голямо влияние“ от Белград и Москва, докато

Тирана многократно е критикувана от Европа за недостатъчната си борба с корупцията.

От своя страна, страните, които са начело на разширяването, се стремят да оправдаят високото ниво на доверие, гласувано на Брюксел. Това очевидно е била целта зад няколко скандални изявления, направени през последните седмица-две от Еди Рама, който обяви присъединяването към ЕС за основна цел на четвъртия си мандат като министър-председател.

Когато сръбската делегация, водена от председателя на парламента Ана Бърнабич, влезе в заседателната зала по време на речта на албанския премиер на неотдавнашния форум за разширяване на ЕС в Брюксел, Еди Рама, според регионалните медии, помоли присъстващите да „приветстват пристигането на руската делегация“.

В парламента Еди Рама гневно нападна опозицията за критиките ѝ към закона за равенство между половете и Евросъюза.

„Извинявам се на ЕС за обидната критика от страна на опозицията на един благороден закон.

Но, както казват албанците, кучетата лаят, но керванът продължава.“И едва Европа се примири с новината, че жена бот с изкуствен интелект, Диела (Sun), е назначена за ръководител на Министерството на обществените поръчки в борбата с корупцията , когато премиерът смая всички с ново съобщение: „Искам да ви информирам, че Диела е бременна. Очакваме раждането на 83 от нейните деца – по един асистент с изкуствен интелект за всеки член на парламента от нашата Социалистическа партия. Това ще даде началото на нова ера на интегриране на изкуствения интелект в албанската политика.“

След това никой не се изненада, че декларацията, приета на 21 ноември на срещата на върха ЕС-Балкани в Тирана, включваше изискването за „стартиране на създаването на фабрики за изкуствен интелект като центрове за иновации и цифрово развитие“ като ключов приоритет за региона.

(по материали от чуждестранния печат)