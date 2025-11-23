ОИК във Варна е отложила решението за отстраняване на кмета Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна днес отложи решението си дали кметът на града Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неосновано отсъствие от работното място. С 20 гласа „за“ и 7 „против“ комисията реши да изисква от Общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса, съобщи БТА.

Необходимо е да бъдат изяснени периодите, в които кметът е отсъствал, или е бил заместван, отбелязва председателят на ОИК Велин Жеков. По думите му решение дали да бъде отстранен ще има, след като Общината даде исканата информация и комисията обсъди нещата.

Съставът на ОИК е постоянен, повечето от хората в нея не са партийни членове,

а са посочени от политически партии като професионалисти, подчерта Жеков.

По думите му, комисията трябва да вземе решението си обосновано, за да не падне в съда. Досега стриктно сме спазвали процедурите, закона и съдебната практика, така ще продължим и занапред, подчертава Жеков.

На заседанието днес е присъствал и адвокатът на Благомир Коцев – Марин Пантов.

Той коментира, че нормата на Закона за местното самоуправление и местната администрация е фиксирана върху неоснователно отсъствие, а не върху вида отпуск. Според него, в случая с кмета има сливане на две фигури в една – работодател и служител. По думите му въпросът не е какъв вид е отпуската, а дали е основателно отсъствието и дали задържането в ареста е основателно отсъствие.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация има изрична хипотеза за отстраняване на кмет при влязла в сила присъда, отбелязва адвокат Пантов.