ОИК във Варна е отложила решението за отстраняване на кмета Благомир Коцев

Снежана Апостолова поема временно функциите на кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември

Общинската избирателна комисия във Варна днес отложи решението си дали кметът на града Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неосновано отсъствие от работното място. С 20 гласа „за“ и 7 „против“ комисията реши да изисква от Общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса, съобщи БТА.

Необходимо е да бъдат изяснени периодите, в които кметът е отсъствал, или е бил заместван, отбелязва председателят на ОИК Велин Жеков. По думите му решение дали да бъде отстранен ще има, след като Общината даде исканата информация и комисията обсъди нещата.

Съставът на ОИК е постоянен, повечето от хората в нея не са партийни членове,

а са посочени от политически партии като професионалисти, подчерта Жеков. 

По думите му, комисията трябва да вземе решението си обосновано, за да не падне в съда. Досега стриктно сме спазвали процедурите, закона и съдебната практика, така ще продължим и занапред, подчертава Жеков.

На заседанието днес е присъствал и адвокатът на Благомир Коцев – Марин Пантов.

Той коментира, че нормата на Закона за местното самоуправление и местната администрация е фиксирана върху неоснователно отсъствие, а не върху вида отпуск. Според него, в случая с кмета има сливане на две фигури в една – работодател и служител. По думите му въпросът не е какъв вид е отпуската, а дали е основателно отсъствието и дали задържането в ареста е основателно отсъствие. 

В Закона за местното самоуправление и местната администрация има изрична хипотеза за отстраняване на кмет при влязла в сила присъда, отбелязва адвокат Пантов.

