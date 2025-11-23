Протест във Варна пред сградата, където заседава ОИК по 3 сигнала срещу кмета Благомир Коцев

Варненци отново протестират в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато Общинската избирателна комисия (ОИК) разглежда три сигнала, които искат отстраняването му от поста. Последният сигнал е от 21 ноември. Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя.

Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, подчертават от ОИК. Те уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.

Вчера, на свое заседание Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултации с лидера Бойко Борисов, взе единодушно решение да помоли членовете на ОИК – Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ да гласуват против отстраняване на кмета на Варна. Това съобщи на брифинг пред медиите в централата на ГЕРБ членът на Изпълнителната комисия Костадин Ангелов.

По думите му, по този начин от партия ГЕРБ дават ясен знак, че партията „никога не се цели в служебни победи“.