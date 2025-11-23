Келог: Мирният план на Тръмп изисква провеждане на избори в Украйна

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на руско-украинския конфликт предвижда провеждане на избори в Украйна, според специалния пратеник на президента на САЩ Кийт Келог.

„Планът има клауза, която според мен също е важна – провеждане на избори. В нея съвсем ясно се посочва, че Украйна трябва да проведе избори в рамките на 100 дни“, каза Келог в интервю за Fox News.

Келог обаче отбеляза, че запознатите със ситуацията смятат, че изборите в Украйна могат да се проведат в рамките на 90 дни от подписването на документа. Той добави, че провеждането на гласуването би „успокоило хората“ и би стабилизирало световната ситуация.

На 21 ноември Axios публикува 28-точков план на САЩ за разрешаване на руско-украинския конфликт. Вашингтон все още не е публикувал официално документа, но вчера Доналд Тръмп, говорейки по Fox News Radio, заяви, че смята 27 ноември за подходящ краен срок Киев да подпише споразумението. Според източници от информационната агенция DPA, делегации от САЩ, ЕС и Украйна ще обсъдят документа днес в Женева.

За 24 ноемвир в Ангола е насрочена извънредна среща на върха на ЕС, на която да се обсъди американският план.

Днес Кийт Келог заяви, че САЩ биха могли да окажат натиск върху Украйна да се откаже от част от територията си в замяна на гаранции за сигурност. Той също така обяви, че украинският президент Володимир Зеленски може скоро да пътува до Вашингтон, за да обсъди мирния план.