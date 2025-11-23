Сделките с чуждестранни банки във финансовия сектор на Индия са над 8 млрд. долара

Според Dealogic, цитирани от Financial Times, от началото на годината сделките с чуждестранни банки в индийския финансов сектор са възлизали на 8 милиарда долара. Това е повече от общата сума за 2023 и 2024 г. – съответно по 1.4 милиарда и 2.3 милиарда долара.

Интересът на чуждестранните банки към индийския пазар се обуславя от ангажимента на правителството на страната за либерализиране на законодателството, регулиращо закупуването на акции в индийски банки от чуждестранни финансови компании. Централната банка на Индия обяви, че обмисля намаляване на лимита от 15% акционерно участие в частни индийски банки за всеки чуждестранен инвеститор. Централната банка вече е одобрила няколко такива големи сделки.

Най-голямата сделка тази година беше закупуването на 60% дял в индийската банка RBL

от най-голямата банка в Дубай – NBD, за 3 милиарда долара.

RBL Bank, известна преди като Ratnakar Bank Limited, е индийска частна банка, основана през 1943 г. в Мумбай. Тя предлага услуги в пет вертикала: корпоративно банкиране, търговско банкиране, клоново банкиране и пасиви на дребно, активи на дребно и операции на финансовите пазари. На 18 октомври 2025 г. базираната в ОАЕ банка Emirates NBD обяви, че ще придобие 60% дял в RBL Bank за 3.05 милиарда щатски долара чрез преференциална емисия акции.

Към март 2025 г. RBL Bank има мрежа от 562 клона и 412 банкомата в 28 щата и съюзни територии. Има 14 265 служители. Банката разполага и с мрежа от 1272 бизнес кореспондентски клона, от които 952 се управляват от RBL Finserve Limited, дъщерно дружество, изцяло притежавано от банката.

През 2016 г. банката проведе програма за финансова грамотност, наречена Saksham, в сътрудничество с CDC, за да осигури образование на 25 000 души и 300 села в четири области на Мадхя Прадеш. Друга програма Saksham беше проведена в Ахмедабад през 2013-а.

През 2018 г. RBL Bank си партнира с MoneyTap, за да стартира първото в Индия приложение, базирано на лична кредитна линия. През юни същата година компанията обяви, че е увеличила дела си в микрокредитора Swadhaar FinServe до 100 процента.

Една от най-големите финансови корпорации в Япония –

Sumitomo Mitsui Financial Group, придоби 24.2% дял в индийската Yes Bank за 1.7 милиарда долара,

превръщайки се в най-големия ѝ акционер.

Освен това, според неофициални сведения, най-голямата банка в Япония – Mitsubishi UFJ Financial Group, води преговори за придобиване на 20% дял в индийската банка Shriram Finance за 2.6 милиарда долара.