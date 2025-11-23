След резкия спад на биткойн: „Свидетели сме на истински колапс“

Рязкият спад в цената на най-голямата криптовалута в света изненада много анализатори и участници на пазара. Наблюдателите се опитват да обяснят причините за това и да разберат как ще се развие ситуацията.

The Economic Times (Мумбай, Индия)

Биткойн претърпява най-лошия си месечен спад от 2022 г. насам поради паника и разпродажби

Биткойн бързо се насочва към най-значителния си месечен спад от срива на пазара на криптовалути през 2022 година. Вълна от принудителни ликвидации на активи, институционални продажби и влошаващи се настроения продължават да оказват натиск върху цифровата валута. Въпреки силната политическа подкрепа за президента Доналд Тръмп и нарастващия институционален интерес, биткойн е паднал с повече от 30%, откакто достигна рекордно високо ниво в началото на октомври.

Bloomberg (Ню Йорк, САЩ)

На фона на пазарната волатилност, спадът на биткойн удря основните играчи

Биткойн навлезе в опасна територия, като продажбата на опции подхранва волатилността. Ноември се очертава да бъде най-лошият месец за биткойн след колапса на Terra и FTX през 2022 г. – период, който предизвика каскада от корпоративни фалити в цялата индустрия. Настоящият спад се дължи главно на спот продажби, включително обратно изкупуване от големи борсово търгувани фондове, ликвидация на блокирани активи и спад в търсенето от краткосрочни търговци.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Предупреждение за срив на биткойн

Големият звяр на криптовалутите вече се превърна в барометър на настроенията и спекулативния ентусиазъм за големите инвеститори. Това предполага, че най-накрая се е появил наистина полезен инструмент. Пълномащабен пазарен срив по-късно тази година или през 2026 г. остава малко вероятен. От друга страна, спадове и корекции са напълно възможни. Внимателното наблюдение на цената на биткойн като индикатор за пазарните настроения може да помогне за справяне с този труден период.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

„В момента сме свидетели на истински колапс.“

Според пазарния анализатор Тимо Емден от Emden Research, на пазара цари „настроение за продажба“. Комбинация от опасения за лихвените проценти, ликвидация на дългове и реализиране на печалби кара инвеститорите да напускат пазара. Други експерти посочват високите ценови рискове, свързани с покупките на биткойн. „Подобни спадове не са нищо ново на исторически нестабилния пазар на криптовалути“, отбелязва експертът Йохана Белиц от фирмата за крипто търговия Valour. Предишни резки скокове на цените също редовно са били последвани от силни корекции. Търговията с биткойн остава „в нормални граници“, отбеляза Белиц. Въпреки това пазарната несигурност ще остане.