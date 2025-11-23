Тридневни стачни действия започват в Белгия на 24 ноември

Новата седмица започва с тридневни национални стачни действия в Кралство Белгия, съобщават от Министерството на външните работи. За 24 ноември (понеделник) се планира стачка на обществения транспорт, включително железопътния; на 25 ноември (вторник) ще стачкуват служителите в образователната система и обществените услуги; а на 26 ноември (сряда) ще се проведат стачни действия в частния и публичния сектор.

През трите посочени дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната, включително:

Затруднения при придвижването от и до летище „Шарлероа“ ;

; Летище „Завентем“, Брюксел , отменя всички отпътуващи полети на 26 ноември 2025 г. и е възможно анулиране на някои пристигащи полети на същата дата;

, отменя всички отпътуващи полети на 26 ноември 2025 г. и е възможно анулиране на някои пристигащи полети на същата дата; Летище „Шарлероа“, Брюксел , вече отмени всички заминаващи и пристигащи полети на 26 ноември 2025 г.;

, вече отмени всички заминаващи и пристигащи полети на 26 ноември 2025 г.; Промени ще има в графика на Националната железопътната компания (SNCB) за периода от 22:00 ч. на 23 ноември до края на деня на 26 ноември 2025 г.;

(SNCB) за периода от 22:00 ч. на 23 ноември до края на деня на 26 ноември 2025 г.; Компаниите за градски транспорт в Брюксел – STIB-MIVB и De Lijn, очакват значителни ограничения в движението на столичните метро, трамваи и автобуси;

– STIB-MIVB и De Lijn, очакват значителни ограничения в движението на столичните метро, трамваи и автобуси; Международната високоскоростна железопътна компания (Eurostar) и фирмата за обществен транспорт в региона Валония (TEC) също предупреждават за възможни прекъсвания в предоставянето на техните услуги.

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната в дните на провеждане на стачните действия, да се информират за транспортната обстановка в реално време чрез следните електронни платформи: Летище Завентем, Брюксел – https://www.brusselsairport.be/en/passengers; летище Шарлероа, Брюксел – https://www.brussels-charleroi-airport.com/en; Националната железопътна компания – https://www.belgiantrain.be/en/; обществен транспорт – https://www.stib-mivb.be/home, https://www.delijn.be и https://www.letec.be/; Eurostar – https://www.eurostar.com/be-en). Съветваме, при възможност, да се предвидят алтернативни начини на придвижване.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Брюксел на телефонни номера +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50 и за неотложни случаи в извънработно време +32 473 981 042, както и на имейл адреси: [email protected] и [email protected].