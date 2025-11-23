Започнаха разговори за уреждане на конфликта в Украйна между представители на Вашингтон и Киев в Женева, съобщи Ройтерс, позовавайки се на неназован американски служител.

Според служителя, разговорите между американски и украински представители са продуктивни досега. Служителят добави, че „по някои въпроси дори успяхме да постигнем окончателни споразумения“.

На 23 ноември Володимир Зеленски обяви, че в Швейцария са започнали срещи между украинската делегация, европейските партньори и американската делегация, за да се обсъдят стъпките за прекратяване на конфликта. По-рано Ройтерс, позовавайки се на неназован американски служител, съобщи, че представители на Вашингтон и Киев възнамеряват да се споразумеят за окончателните детайли на американския проектоплан за мирно уреждане на конфликта в Украйна по време на преговорите в Женева.

На 22 ноември лидерите на ЕС обявиха несъгласието си с няколко точки от мирния план на Вашингтон

и необходимостта от неговото усъвършенстване. Вестник „Билд“, позовавайки се на собствени източници, по-рано съобщи, че германското правителство е изключително обезпокоено от инициативата на САЩ и е започнало работа по дипломатически контрамерки. Според плана, чието съдържание е изтекло в западните медии, САЩ и други страни ще бъдат задължени да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. Очаква се да бъде създадена демилитаризирана зона в районите, от които украинските войски са изтеглени.

Според Axios, позовавайки се на американски служител, линията на контакт между конфликтуващите страни в Херсонска и Запорожка област ще бъде замразена, а Русия ще бъде принудена да върне някои райони на Украйна. Украинската армия ще бъде значително намалена и лишена от далекобойни оръжия. Разполагането на чуждестранни войски в страната ще бъде забранено, а руският език ще стане официален език. Bloomberg съобщи, че новият план на САЩ предвижда и отмяна на санкциите срещу Русия.