КНСБ излиза на протест с искане за повишаване на доходите с 10% на недофинансираните институции

След серията от протести миналата седмица, организирани от синдиката КТ „Подкрепа”, днес и КНСБ ще изрази недоволството си относно разчетите в държавния бюджет за 2026 година. Демонстрацията ще се проведе в 12.00 ч. пред сградата на Народното събрание под надслов: „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“

От КНСБ настояват за внедряване на хоризонтална политика за увеличаване на доходите с 10%, както и за законодателни промени, които да подкрепят колективното трудово договаряне. Те искат също така да се прекрати противопоставянето между различни сектори и да се спре негативното отношение към работещите в обществената сфера.

Според синдикалните разчети, за да се осигурят 10% увеличение на заплатите в секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, са необходими допълнителни 62 милиона евро. Освен това, за НАП, НОИ, АСП и АЗ ще трябват още 11,7 милиона евро. За транспорта пък се искат общо 50 милиона евро, като от тях 15 милиона за субсидия за БДЖ, близо 8 милиона за „Български пощи“ и 27,3 милиона за градския транспорт в София, Варна и Русе.