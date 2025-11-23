Успехът на Google на пазара на AI забавя плановете на OpenAI за растеж

Главният изпълнителен директор на OpenAI – Сам Алтман, предупреди служителите на компанията за евентуално влошаване на финансовите ѝ перспективи. Според вътрешни оценки, поради рязкото засилване на пазарната позиция на Google на пазара на изкуствен интелект след пускането на Gemini 3 Pro, темповете на растеж на приходите биха могли да се забавят до 5-10% до 2026 г., съобщава The Information.

В меморандума Алтман признава, че OpenAI е изправена пред трудни икономически условия и загуба на предишното си технологично предимство. Той заявява, че компанията е принудена да премине към ускорено стратегическо преструктуриране и да вземе смели решения, дори с цената на временно изоставане в няколко области. Той призова за особен акцент върху ускоряването на фундаменталните изследвания в областта на суперинтелекта.

Тонът на меморандума контрастира рязко с предишни публични изявления на ръководството,

в които OpenAI беше позиционирана като безспорен лидер на пазара и компания, способна да постигне оценка от 1 трилион долара. Меморандумът предизвика смесени реакции в екипа, вариращи от оценка за откровеността до опасения относно евентуално замразяване на наемането на персонал и преоценка на дългосрочните планове.

Допълнителен фактор за натиск е спадът в корпоративното търсене на генеративен изкуствен интелект.

Големите технологични компании преразглеждат плановете си за мащабно внедряване на подобни решения: Microsoft забави разширяването на възможностите за изкуствен интелект в Azure, а Salesforce намали броя на пилотните проекти. Анализаторите изчисляват, че до 95% от инициативите за изкуствен интелект никога не достигат до производство, въпреки че капиталовите разходи за инфраструктура на центрове за данни нарастват до 400 милиарда долара.

По-рано

от ChatGPT съощиха, че започнат да изискват от потребителите да потвърдят самоличността си с паспорт,

ако има подозрения, че потребителите са под 18 години, според портала Habr.

Докато проверката не приключи, системата ограничава достъпа до дискусии по теми, маркирани като „за възрастни“. В някои случаи заявката се появява дори за възрастни потребители – един човек е съобщил, че е бил помолен да потвърди самоличността си, въпреки че е на 30 години.

OpenAI потвърди, че функцията се въвежда постепенно и в момента се тества предимно в англоговорящи региони. Според компанията целта на новата функция е да се наложат възрастови ограничения и да се подобри защитата на непълнолетните от потенциално неподходящо съдържание.

Реакцията на обществеността беше смесена.

Някои потребители подкрепиха инициативата като логична стъпка в областта на цифровата сигурност и съответствието с регулаторните изисквания. Други обаче критикуваха механизма за това, че е прекомерен и генерира фалшиви положителни резултати, като възрастните потребители погрешно са обект на ограничения.

От OpenAI поясниха, че текущата версия за проверка е тестова. Компанията анализира обратната връзка и обмисля алтернативни методи за проверка на възрастта, включително банкови карти и цифрови идентификатори.