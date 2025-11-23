Намаление на цените на плодовете и зеленчуците на едро, отчитат от ДКСБТ

Продължава намалението на цените на плодовете и зеленчуците на едро у нас и тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При зеленчуците поскъпват единствено картофите – до 0.98 лева за килограм.

Най-силен е спад в цената при зелето – минус 14.19 на сто до 0.81 лева за килограм. По-евтини са морковите – 1.01 лева за килограм, краставиците – 3.04 лева за килограм, доматите – 2.45 лева за килограм.

Спад има и при цените на тиквичките – с 3.15 на сто до 2.34 лева за килограм, при червените чушки, които вече се продават на едро по 2.17 лева за килограм, и при зелените чушки – по 1.98 лева за килограм.

И при плодовете има спад на цените на едро.

При ябълките той е с 10.35 на сто до 2.27 лева за килограм. Значително по-евтини се продават и лимоните – вече по 3.25 лева за килограм. Цената на гроздето е намаляла с 3.94 на сто до 3.12 лева за килограм, а на бананите – с 0.59 на сто до 2.70 лева за килограм.

Цената на кравето сирене е с 0.25 на сто по-евтина и е 11.97 лева за килограм на едро. При кашкавала тип „Витоша“ обаче има повишение – с 0.62 на сто до 18.13 лева за килограм.

Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява

и на борсата се продава по 1.37 лева за кофичка от 400 грама, но прясното мляко е поскъпнало до 2.36 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3.13 лева за брой.

Замразеното пилешко месо се продава на борсата по-евтино и струва 6.77 лева за килограм, докато яйцата (размер М) поскъпват с 3.54 на сто и вече струват по 0.41 лева за брой на едро.

Цената на ориза е намаляла – до 3.38 лева за килограм,

но брашното тип 500 е поскъпнало до 1.65 лева за килограм. Олиото е по-евтино и се продава на едро по 3.26 на лева за литър. Захарта поскъпва с 1.06 на сто и струва вече 1.90 лева за килограм.