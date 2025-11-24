Артефакт от „Титаник“: джобният часовник на Исидор Страус достигна 2.32 млн. долара на търг

Златният джобен часовник на пътника от първа класа Исидор Страус се превърна в център на внимание на търга на Henry Aldridge & Son, Великобтирания. Той беше продаден за рекордните 1.78 млн. паунда (2.32 млн. долара) – най-високата сума, плащана досега за артефакт, свързан с „Титаник“. Луксозният 18-каратов часовник на Jules Jurgensen, гравиран и подарен на Страус за 43-ия му рожден ден, олицетворява не само богатството и статута на своя собственик, но и трагичната му съдба.

Часовникът е бил изваден заедно с тялото на Страус след потъването на кораба през 1912 г. и повече от век е бил пазен от семейството, преди да достигне до търга на Henry Aldridge & Son в британския град Девайзис. Именно неговата история – както и легендата за отдадената двойка Страус, отказала да се раздели в последните си мигове на борда – превърнаха този предмет в една от най-ценните реликви от потъналия „Титаник“.

Търгът е събрал общо 3 млн. паунда, включващ и други редки артефакти, но часовникът безспорно се откроява като звездата на събитието. Организаторите на аукциона подчертаха, че стойността му е диктувана не само от майсторската изработка, но най-вече от личната история и символиката, която носи.