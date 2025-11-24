РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ с нов шеф – Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" с нов шеф - Мария Илиева-Йорданова

Със заповед на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов за нов изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е назначена Мария Илиева-Йорданова, информират от ведомствената пресслужба.

Тя има над 20 годишен опит в областта на метрологията, техническия надзор, акредитацията и оценяването на съответствието. Освен това е инженер, завършила Техническия университет в София, със специалност в областта на метрологичното осигуряване.

Професионалният ѝ път включва още работа в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Там тя е участвала в провеждането на над 400 оценки на място.

Илиева е преминала множество специализирани обучения, сред които в областта на управлението на качеството, одита, европейските регламенти, системите за акредитация, допълват от министерството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени