Испанският главен прокурор подаде оставка

Испанският главен прокурор Алваро Гарсия Ортис подаде оставка, оттегляйки се преди да влезе в сила съдебно решение, което му забранява да заема държавна длъжност в продължение на две години, предаде „Политико„.

Върховният съд на Испания миналата седмица призна Гарсия Ортис за виновен в изтичане на подробности от данъчно разследване, засягащо партньора на регионалния лидер на Мадрид Исабел Диас Аюсо – изгряваща звезда сред консервативните гласоподаватели в страната.

Напускащият главен прокурор отрича да е изнесъл информацията, като няколко журналисти, публикували статии за разследването, свидетелстваха, че той не е бил техният източник. Въпреки че съдът обяви за виновен Гарсия Ортис дни след приключването на процеса, съдийският състав, който го е съдил, все още не е публикувал правните мотиви зад решението.

В оставката, адресирана до министъра на правосъдието Феликс Боланьос, Гарсия Ортис заявява, че неговото дълбоко уважение към съдебните решения и желанието да защити испанската Прокуратура го задължават да се оттегли незабавно.