BHP се отказва от плана за сливане с Anglo American

Минната компания BHP обяви в понеделник (24 ноември), че се отказва от плановете за обединение с британската Anglo American след предварителни разговори с борда на Anglo.

BHP заяви, че все още смята, че евентуалното сливане би донесло „сериозни стратегически ползи“ и стойност за акционерите, но остава уверена в собствената си стратегия за органичен растеж. Австралийската мултинационална минна група направи през миналата година опит за придобиване на Anglo American за 49 милиарда долара, но британците отхвърлиха няколко предложения и в крайна сметка BHP се оттегли.

Анализаторът Каан Пекер от RBC в Сидни коментира: „Такива активи рядко излизат на пазара, така че BHP може да оцени възможностите, но от гледна точка на компанията това изглежда малко объркано.“

По-рано агенция „Ройтерс“ съобщи, че австралийската група е възобновила интереса си към придобиването на английския конкурент само няколко месеца след като обяви планове за сливане с канадската Teck Resources, за да създаде глобален меден гигант.

Това решение идва по-малко от три седмици преди акционерите на Anglo и Teck да гласуват по сделката, оценена на над 60 милиарда долара.

