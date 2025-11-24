Великобритания е най-скъпото място в света за изграждане на атомни централи

Великобритания се е превърнала в „най-скъпото място в света“ за изграждане на атомни електроцентрали, показва правителствен преглед, в който е описана подробно „прекалено сложната“ бюрокрация в сектора. Докладът, поръчан от британския премиер Киър Стармър, призовава за „радикално рестартиране“ на ядрената стратегия на правителството, за да се направят проектите по-безопасни и по-ефективни. Подобна мярка би могла да спести на Обединеното кралство разходи за „десетки милиарди“ и да обърне тенденцията за „упадък“ на сектора през последните години, установи специалната Работна група за ядрено регулиране.

Окончателният доклад, изготвен от независимите експерти, последва съобщение от миналата седмица, че сметките за енергия на домакинствата ще се увеличат с 0.2% от 1 януари, след като енергийният регулатор на Острова Ofgem повиши следващия си ценови таван. По оценка на работната група, реформите в ядрената стратегия на Великобритания, биха спестили десетки милиарди от прогнозираните разходи за 150 милиарда паунда за извеждане от експлоатация на остарели ядрени дейности.

Експертите смятат, че е необходимо „радикално рестартиране“ и излагат 47 препоръки към правителството за ускоряване на изграждането на нови ядрени проекти на по-ниска цена и по график. Една от препоръките е да се създаде „обслужване на едно гише“ за решения по ядрената енергетика и да се опрости регулацията, за да се избегнат прекалено бюрократични и скъпи процеси, като същевременно се подобрят стандартите за безопасност. Работната група призовава също кабинета да осигури „стабилна стратегическа насока“ за гражданския и отбранителния ядрен сектор, препоръчва създаването на Комисия за ядрено регулиране като единен орган за вземане на решения, и Регулаторът за ядрена безопасност в отбраната да бъде слят със Службата за ядрено регулиране.

Очаква се финансовият министър да отговори на доклада на заседанието за бюджета през тази седмица, информира Министерството на енергийната сигурност и нулевите емисии.

Председателят на работната група Джон Фингълтън заяви, че това е възможност, която се случва веднъж на поколение и че проблемите са системни, коренят се в ненужната сложност и начин на мислене, предпочитащи процеса пред резултата. И посочи: „Нашите решения са радикални, но необходими. Чрез опростяване на регулирането можем да поддържаме или подобряваме стандартите за безопасност, като същевременно най-накрая осигуряваме ядрен капацитет безопасно, бързо и на достъпни цени.“

Министърът на енергетиката Ед Милибанд пък каза: „Това правителство осигурява златна ера на новата ядрена енергия, докато се стремим към енергиен суверенитет и изобилие. Ключова част от това е провеждането на реформите, от които се нуждаем, за да стимулираме новата ядрена енергия по безопасен и достъпен начин.“

По-рано този месец Лондон обяви, че първата в Обединеното кралство атомна електроцентрала с „малък модулен реактор“ (SMR) ще бъде построена в Уилфа, на островите Ангълси/Инис Мон в Северен Уелс, от публичната компания Great British Energy-Nuclear (GBE-N). По информация на Министерството на енергетиката, GBE-N ще започне дейност на обекта през 2026 г., с първоначален проект за три реактора, който потенциално може да нарасне до осем от мини-електроцентралите.

Надяваме се, че реакторите в Уилфа ще започнат да доставят електроенергия към мрежата от средата на 30-те години на нашия век. Длъжностни лица обявиха също, че ще има възможности за износ на SMR и потенциал за нови ядрени мощности на бившия обект Олдбъри, в Глостършир, собственост на GBE-N.

Великобритания е сред 30 други държави, които са подписали глобално обещание да утроят ядрения си капацитет до 2050 г. в опит да намалят въглеродните емисии. Съществуващите атомни електроцентрали на Острова имат около 15% дял от генерираната електроенергия през 2024-а. Обединеното кралство управлява девет ядрени реактора, но те остаряват, като осем ще бъдат затворени до 2030 година.

Германия постепенно прекрати използването на ядрена енергия, като даде приоритет на алтернативни възобновяеми източници като водород. Развитието на ядрената енергетика остава спорно след катастрофата в Чернобил през 1986-а и аварията във Фукушима през 2011 година.