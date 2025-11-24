РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата обвини мъж, избил зъбите на жената, с която живее

Прокуратурата обвини мъж, нанесъл жесток побой над жена си

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишният В. В., който нанесъл средна телесна повреда на жената, с която живее, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Случаят е от 21 ноември, когато обвиняемият, в жилище в село Кубратово, удрял с юмруци главата и тялото на жената, като е скубал и косата ѝ. Експертизата сочи, че мъжът е избил зъбите на любимата си и ѝ причинил множество кръвонасядания и отоци по тялото.  

Деянието е извършено с особена жестокост, а по случая е образувано досъдебно производство. Ако мъжът бъде признат за виновен, нещо, което и преди се е случвало с него, го грози наказание “лишаване от свобода” от 2 до 10 години.

От съда са определили най-тежката мярка за неотклонение – “задържане под стража”, а тя подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Новини от България и света.

