РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„ДПС-Ново начало“ ще атакува в съда поскъпването на паркирането в София

"ДПС-Ново начало" ще атакува в съда поскъпването на паркирането в София

Ще атакуваме в съда решението на Столичния общински съвет за двойното увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

Според Пеевски действията на кмета Васил Терзиев и СОС са „арогантна демонстрация срещу хората в София“.

„Нещо повече – двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация“, казва Пеевски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени