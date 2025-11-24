„ДПС-Ново начало“ ще атакува в съда поскъпването на паркирането в София

Ще атакуваме в съда решението на Столичния общински съвет за двойното увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

Според Пеевски действията на кмета Васил Терзиев и СОС са „арогантна демонстрация срещу хората в София“.

„Нещо повече – двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация“, казва Пеевски.